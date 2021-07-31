Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

22 فيلماً عرضتها صالات السينما المحلية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يوليو الجاري، تمكنت جميعها من بيع 94870 تذكرة، في وقت احتل فيها فيلم (SNAKE EYES: G.I JOE ORIGINS) المرتبة الأولى متفوقاً بذلك على «الأرملة السوداء».

لم يصمد فيلم «الأرملة السوداء» (BLACK WIDOW) طويلاً على عرش شباك التذاكر المحلي، فقد اضطر للتنازل عن المركز الأول لصالح فيلم (SNAKE EYES: G.I JOE ORIGINS)، وذلك بعد استحواذه على العرش لنحو 3 أسابيع، منذ بدء عروضه في الصالات المحلية.

فيلم «الأرملة السوداء» حل في المركز الثاني بعد بيعه 17013 تذكره، ليصل بذلك إجمالي تذاكره المباعة إلى 191448 تذكره، في حين وصلت مبيعات فيلم (SNAKE EYES: G.I JOE ORIGINS) في أول عرض له محلياً 30825 تذكره، الأمر الذي يشير الى بداية مبشرة للفيلم.

في المقابل، حل فيلم (SPACE JAM: A NEW LEGACY) في المركز الثالث، بعد بيعه 16711 تذكره في أسبوعه الثاني، ليرفع بذلك رصيده من التذاكر إلى 57789 تذكرة، وذلك بحسب احصائيات شباك التذاكر المحلي للفترة الممتدة بين 22 و 24 يوليو الجاري.

وبينت الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس فيلمز لتوزيع الأفلام في دبي، احتلال فيلم (ESCAPE ROOM) للمركز الرابع بعد بيعه 11206 تذاكر، ليصل إجمالي تذاكره المباعة إلى 39661 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل أسبوعين، بينما جاء فيلم (THE BOSS BABY) في المركز الخامس، بعد بيعه 4493 تذكرة، لترفع رصيده من التذاكر المباعة إلى 147584 تذكرة، منذ بدء عروضه محليًا قبل 4 أسابيع.

في المقابل، تستعد الصالات المحلية، حاليًا لفتح أبوابها أمام جملة من الأفلام الجديدة، والتي نستعرض منها 3 أعمال، هي:

Anything for Jackson

• إخراج: جاستن جي ديك

• بطولة: شيلا ماكارثي، جوليان ريتشينجس، كونستانتينا مانتيلوس، جوش كروداس

فيلم ينتمي إلى الخيال والرعب في الوقت ذاته، حيث تدور حكايته حول زوجين شريرين يقومان باختطاف امرأة حامل، ليتمكنا من استخدام كتاب أو تعويذة قديمة، تمكنهما من وضع روح حفيدهما المتوفى، في جسد الطفل الذي لم يولد بعد، إلا أن هذا الأمر ينتهي بهما باستدعاء شيء مروع.

• إخراج: لي يونغ - جو

• بطولة: بارك بو غوم، غونغ يو، جانغ يونغ - يام

ينتمي هذا العمل إلى السينما الكورية، وهو فيلم خيالي، وتدور حكايته حول عميل المخابرات السابق كي هيون الذي يتم تكليفه بعملية نقل (Seo Bok) بأمان، وهي أول استنساخ بشري على الإطلاق، ويحمل معه سر الخلود، في وقت يواجه كي هيون أعداء كثر يحاولون السيطرة على (Seo Bok) من أجل توظيفه لخدمة أجندتهم الخاصة.

Respect

• ﺇﺧﺮاﺝ: ليزل تومي

• بطولة: جينيفر‎ هدسون، تاتي دونفان، أودرا ماكدونالد، سايكون سينجبلو

شهرة واسعة حظيت بها المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الراحلة ارثيا فرانكلين، والتي كانت تعتبر واحدة من أبرز نشطاء الحقوق، فضلاً عن كونها عازفة بيانو، وهذا الفيلم يستعرض سيرتها الذاتية، ويتوقف خلالها عند مجموعة من المحطات المهمة التي مرت بها أرثيا فرانكلين منذ طفولتها وحتى رحيلها في 2018.