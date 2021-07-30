إلهام شاهين تبكي على الهواء لهذا السبب

المصدر: البيان

غلبت الدموع عيني الفنانة المصرية إلهام شاهين خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة على شاشة قناة «إل بي سي».

وتأثرت إلهام خلال حديثها عن انفجار مرفأ بيروت واسترجاع أحداث الذكرى الأليمة التي تحلُّ في الرابع من أغسطس المقبل.

وتساءلت: «ما ذنب الضحايا فيما حدث؟!»، قائلةً: «مدينة بالكامل ادمرت، أنا أول مرة أشوف بيروت كده، مظلمة مدمرة الشوارع، حزينة على اللي بيحصل في البلد».

وأضافت أن بيروت كانت بالنسبة إليها رمزاً للسعادة والبهجة، وكانت تقضي فيها أوقاتاً سعيدة، معربةً عن عميق حزنها عما آلت إليه أحوال العاصمة اللبنانية.

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت أخيراً في حكاية «حتة مني»، إلى جانب النجوم: أحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر، وسارة الشامي، والعمل من تأليف شهيرة سلام، وإنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.