تدهور حالة انتصار الشراح الصحية

المصدر: دبي - غسان خروب

يبدو أن الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح لا تشهد تحسناً واضحاً وتسير في طريقها نحو التدهور، إذ شهدت حالتها انتكاسة لافتة منذ مغادرتها حدود بلادها الكويت قبل نحو أسبوعين متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، بهدف استكمال علاجها، حيث تعاني الشراح تطورات أزمة صحية حادة ألـمَّت بها إثر قيامها، في نوفمبر الماضي، بإجراء عملية جراحية في الأمعاء، الأمر الذي أدخلها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت.

تدهور الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح بدا خبراً دسماً لمواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلته على نطاق واسع، لا سيما بعد طلب زوجها مازن التميمي من جمهور الفنانة الدعاء لها بالشفاء العاجل، مبيناً، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام كويتية، بأن الفنانة "أصبحت بين يدي الله، ولعل الدعاء يغيّر القدر في وضعها الصحي".

تفاعل لافت شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة انتصار الشراح الصحية، ففي الوقت الذي رفع فيه جمهورها أكف الدعاء لها، لم تُغفل حسابات النجوم هذا الخبر، إذ بادر الكثير منهم بالدعاء لها، والتعبير عن حبهم لانتصار الشراح، ومن بينهم الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم الذي كتب على "تويتر": "دعواتكم يا جماعة الخير لأختنا الفنانة انتصار الشراح، أجر وعافية يا أم سالم، وما تشوفين شر، إن شاء الله تقومين لنا بالسلامة.. يا رب العرش العظيم"، الأمر ذاته انسحب على الفنان داوود حسين الذي نشر صورتها على حسابه في "إنستغرام"، داعياً الله عز وجل بأن يُلبسها ثوب العافية.

عدد كبير من جمهور الفنانة الشراح، الذي وصفها بـ"ابتسامة وطن"، توجَّه بالدعاء إلى الله عز وجل، لا سيما بعد الإعلان عن دخولها غرفة العناية المركزة في لندن ووضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب ما نشرته الإعلامية مي العيدان على حسابها في تويتر.