دبي تهدي ميريام فارس الإقامة الذهبية

المصدر: دبي - غسان خروب

قبل أقل من أسبوعين، فاجأت الفنانة اللبنانية مريام فارس جمهورها بأغنية "غدارة يا دنيا"، التي كتبت كلماتها رولا فارس ولحنها وليد المسيح فيما ووزعها موسيقياً إدريس روشيس. تلك الأغنية حازت نحو 6 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" لتضيف الكثير إلى سجل الفنانة ميريام فارس الغنائي.

لكن حدود فرحة ميريام فارس هذه الأيام بدت واسعة كثيراً، ليس بما حققته أغنيتها من نجاح فقط، وإنما لحصولها على الإقامة الذهبية في دبي، لتبدو الإقامة مكافأة لميريام على ما تحققه من نجاحات وحضور لافت على الساحة الغنائية.

ميريام أعلنت عن حصولها على الإقامة الذهبية عبر "إنستغرام"، حيث نشرت على صفحة حسابها مقطعا مصوراً تظهر فيه معالم دبي بكل ما تختزنه من سحر وجمال، وعلَّقت عليه بالقول: "كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبس للثقافة)، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكاماً وشعباً".

مقطع ميريام المصور، الذي تكشف فيه حصولها على الإقامة الذهبية، نجح في تحقيق مشاهدات عالية تجاوزت حاجز 400 ألف مشاهدة على "إنستغرام".

وبحصولها على الإقامة الذهبية، تنضم ميريام فارس إلى قافلة نجوم الفن العربي الذين حصلوا عليها، ومن بينهم: راغب علامة، وهاني شاكر، وقصي خولي، ونجوى كرم، ومحمد رمضان، والمخرج محمد سامي وزوجته، وغيرهم الكثير.

يُذكر أن رحلة ميريام فارس مع أغنيتها "غدارة يا دنيا" لم تتوقف عند حدود الأداء، فقد تجاوزته نحو كليب تم تصويره في برلين الالمانية، وشارك ميريام الرقص أحد الراقصين الفرنسيين، وسُجلت الأغنية خلال فترة حملها في طفلها الثاني، وصوَّرتها في منزلها، لالتزامها طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي بسبب أزمة كورونا.