التحقيقات مع الطبيب المسؤول عن أزمة ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة

المصدر: البيان

كشفت التحقيقات مع الطبيب المسؤول عن تأزم الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل جديدة صادمة وتورط زوجة لاعب كرة قدم مصري في الترويج له.

وأوضحت مصادر في جهات التحقيق، لصحيفة "الوطن" المصرية، أن طبيب التجميل المعروف باسم "طبيب المشاهير"، خضع للتحقيق لأكثر من 5 ساعات تقريبا، وكشف تفاصيل عديدة عن العمليات الطبية والتجميلية التي أجراها والتي تسببت في الكثير من الأخطاء الطبية الأخرى.

وأكد خلال التحقيقات أن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ليست الأولى، التي تتعرض لأخطاء طبية بعد عمليات جراحية تجميلية أجراها.

وقررت جهات التحقيق حبس طبيب المشاهير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، خاصة بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية أنه يديير عيادة من دون ترخيص.

كما كشفت التحقيقات أيضا أنه تسبب في أخطاء طبية أخرى، كادت أن تودي بحياة المرضى، كما تلقت أيضا نقابة الأطباء عددًا من الشكاوى ضد الطبيب بعد تحرير محضر رسمي ضده.

وأشارت المصادر الأمنية أن ذلك الطبيب حظى بشهرة، كبيرة نتيجة عملية ترويجية وتسويقية كبرى قادتها زوجة إحدى لاعبي كرة القدم السابقين والمشاهير، لحث سيدات الطبقة الراقية على إجراء عمليات تجميل عنده.

واكتشفت الأجهزة أن تلك السيدة كانت تحصل على عمولة مقابل كل عملية يجريها الطبيب بالمخالفة للقانون.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية منذ نحو 10 أيام، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.