«لوكاس فيلم» تضم نجم «يوتيوب»

المصدر: (لوس آنجلس - أ ف ب)

ضمت «لوكاس فيلم»، إلى صفوفها، صانع محتوى عبر «يوتيوب»، اشتهر بنشر مقاطع فيديو تستند على أفلام أو مسلسلات شهيرة، يستخدم فيها تقنية مؤثرات خاصة رقمية، تسمى «ديب فايك» (التزييف العميق).

بعدما أبهر مسؤولي الشركة بعمله على «ستار وورز» («حرب النجوم»).

ويُعرف نجم «يوتيوب» هذا باسم «شاموك»، وتعود شهرته على الشبكة، إلى كونه يستخدم تقنية حديثة، تتيح له وضع وجوه المشاهير افتراضياً على أجسام ممثلين آخرين.

ومن أبرز ما حققه خبير «ديب فايك»، إلصاقه وجه روبرت باتينسون، على جسم كريستيان بيل في فيلم «باتمان»، أو وجه ميل غيبسون شاباً، على جسم توم هاردي في «ماد ماكس: فيوري رود».

لكن يبدو أن ما دفع «لوكاس فيلم»، المملوكة لـ «ديزني»، إلى توظيفه، عملُه على مشهد في الموسم الثاني من مسلسل «ذي ماندالوريان».

وهذا المسلسل التلفزيوني المنبثق من عالم «حرب النجوم»، وتدور أحداثه بعد خمس سنوات من زمن قصة فيلم «ريتورن أوف ذي جيداي»، الذي عرض عام 1983، ينتهي بالظهور المفاجئ للممثل مارك هاميل، في إطلالة يبدو فيها شاباً، ليتولى مجدداً دور لوك سكاي ووكر.

وأعدّ «شاموك» نسخة من هذا المشهد كهاوٍ، اعتبر كثر من مستخدمي الإنترنت، أنها أفضل من المشهد الأصلي في المسلسل، الذي عرضته «ديزني بلاس».