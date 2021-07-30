نيكول سابا تطرح البرومو الأخير لأغنية «الجو حلو»

المصدر: (دبي - البيان)

طرحت المغنية والممثلة اللبنانية نيكول سابا، البرومو الثاني والأخير لكليب أغنيتها الجديدة «الجو حلو»، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت نيكول خلال مقطع الفيديو وهي بإطلالات صيفية عدة وبألوان مبهجة تدل على الشكل العام للكليب المنتظر طرحه خلال أيام قليلة.

وحسب موقع «اليوم السابع»، تتعاون نيكول في أغنية «الجو حلو» مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد وشريك نجاحاتها الفنية الملحن محمد يحيى الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر بجانب الموزع أمين نبيل.

وكانت نيكول سابا قد أحيت حفلًا غنائيًا منذ أيام قليلة على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية «هفضل أحلم».