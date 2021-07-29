رامي صبري يعلن عن «دويتو» مع شقيقه المتوفى

المصدر: البيان

فاجأ المطرب المصري رامي صبري جمهوره بالإعلان عن إطلاق «ديتو» غنائي مع شقيقه كريم الذي وافته المنية خلال الشهر الحالي.

ونشر رامي بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، مؤكداً أنها ستُطرح قريباً بعنوان «حالة اكتئاب».

وحمل البوستر الإعلاني صورة رامي إلى جانب شقيقه المتوفى، ما دعا الكثير من متابعي الفنان الشاب إلى وصف العمل بأنه «دويتو» يجمع بينهما، ولم يعلِّق رامي على هذا الوصف بالسلب أو الإيجاب.

كان رامي صبري قد قرر العودة إلى حياته الفنية، منهياً حالة العزلة التي عاشها إثر الأزمة التي ألـمَّت به بسبب وفاة شقيقه.

وقال صبري، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «إن شاء الله هرجع اشتغل تاتي من 1 /8 /2021»، معرباً عن أسفه على إلغاء الحفلات الغنائية وعدم حضور الأفراح خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن عدم قدرته على الغناء حالت دون مواصلة مسيرته الفنية في الأيام العصيبة التي مرَّ بها، راجياً الرحمة والمغفرة من الله تعالى لشقيقه.

وختم كلماته المؤثرة بقوله: «ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد، اللهم آمين»، مؤكداً: «الزعل جوا القلب، والحياة هتمشي».

يُذكر أن كريم، شقيق الفنان رامي صبري، رحل عن عمر يناهز 34 عاماً، في 12 من الشهر الحالي، أثناء تعرُّضه لحادث غرق بترعة المريوطية في مصر.