بسبب «فوتوشوب».. الفنان مصطفى كامل يواجه انتقادات لاذعة

المصدر: البيان

واجه المطرب المصري مصطفى كامل وابلاً من الهجوم والانتقادات اللاذعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور حديثة له استُعملت فيها تقنية التعديل بواسطة برنامج «فوتوشوب».

وتداول ناشطون على المواقع صورة لكامل على غلاف ألبومه الجديد «وجع قلبي» تمت الاستعانة فيها بصورة موديل واستبدالها بوجه المطرب، ما أثار سخرية حادة تجاهه.

وظهرت أكثر من صورة للموديل الحقيقي مرتدياً الملابس نفسها بدلاً من التقاط صور حقيقية، الأمر الذي وصفه بعض جماهيره بأنه «غلطة كبيرة» في حق الفنان تتناقض مع احترامه لتاريخه الفني.

يُذكر أن ألبوم مصطفى كامل الجديد يضم 8 أغنيات من كلماته وألحانه باستثناء أغنية واحدة، بعدما طرح، العام الماضي، ألبوم «أنا نسيتك» الذي اشتمل على 8 أغنيات من كلماته وألحانه أيضاً.