وقوف في الممنوع وغير مرخصة.. التحفظ على سيارة حمو بيكا

المصدر: البيان

تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، على سيارة مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النقيب شاهر قمرة بإدارة مرور الإسكندرية لاحظ وقوف إحدى السيارات بجانب الطريق بشارع فؤاد بمنطقة وسط البلد، وقام بكلبشتها بسبب مخالفتها.

وحضر حمو بيكا، فطلب منه الضابط رخصة تسيير السيارة فأخبره بأنها ليست موجودة، فأوضح له الضابط أنه ارتكب مخالفة الوقوف في الممنوع بمكان غير مخصص للانتظار، وقيادة سيارة دون ترخيص فضلًا عن تفييم الزجاج وتغيير معالم السيارة وشكلها الجوهري.

وعلى الفور تم عرض الواقعة على اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، الذي وجه اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور، بالتحفظ على السيارة، وإيداعها في مكان التحفظ على السيارات المخالفة «الحضانة»، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.