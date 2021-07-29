رامي رضوان يكشف عن الوضع الصعب للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان

أكد الإعلامي رامي رضوان أن الفريق المعالج للفنانة دلال عبد العزيز يبذل مجهودا كبيرا للاطمئنان على الحالة الصحية لها، مشيراً إلى أن الوضع الصحي للأسف صعب وليس سهلاً على الإطلاق.

وأوضح أن هناك حالة من عدم الاستقرار، وقال: "كل ساعة مفاجأة، للأسف الشديد، الموضوع صعب، أرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين متتكلمش علينا"، مطالبا الجميع بالدعاء إلى الفنانة القديرة.

وأوضح أن شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز أصابت الأسرة بصدمة كبيرة، مؤكدا أن كل المحيطين به شعروا بقلق شديد جدا.

وقال رامي، خلال برنامجه "مساء dmc"، إن الفريق المعالج يبذل مجهودا كبيرا للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة ، مؤكدا أن الوضع الصحي للأسف صعب وليس سهلا على الإطلاق.

وعن رد فعل الأسرة من شائعة وفاة دلال عبد العزيز، أوضح أن زوجته دنيا سمير غانم كانت نائمة وقت الشائعة وفوجئت بكم من رسائل ومكالمات عزاء وعاشت وقت صعب جدآ، مضيفا أنه استقبل رسائل تعزية وتليفونات بعدما اتنشر الخبر في أكثر من موقع.