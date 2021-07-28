فؤاد عبد الواحد يكشف حقيقة خِطبته لشيلاء سبت

المصدر: البيان

كشف المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد حقيقة خِطبته للممثلة البحرينية شيلاء سبت.

وقال عبد الواحد، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «يا جماعة، شيلاء سبت أخت وصديقة، اجتمعت أنا وياها في أغنيتي المصورة الجديدة من ألحان الموسيقار طلال، وإخراج ياسر الياسري».

وأضاف: «تفاعلكم مع الصورة دليل محبتكم واهتمامكم، كل التقدير والحب لكم، وأنتظر رأيكم بالكليب على قناة روتانا باليوتيوب».

كانت شيلاء سبت قد نشرت صورة تجمعها بفؤاد عبد الواحد، معلِّقةً: «الحمد لله»، مع وضع إشارة لفؤاد، ونشر فؤاد الصورة ذاتها عبر حسابه، الأمر الذي دعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول خبر خِطبتهما، والتعليق على ذلك بالتهنئة والمباركة لهما.