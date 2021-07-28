الفنانة مي عمر تعلن إصابتها بمرض غامض

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة المصرية مي عمر عن إصابتها بمرض غامض، مشيرةً إلى أنها تعاني منه منذ فترة.

وقالت مي، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلَّب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات، حتى إن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة».

وأضافت، معلِّقةً على صورة لها أمام أحد مراكز الرعاية الصحية: «العيادة الطبية قامت بتزويدي بالرعاية الطبية اللازمة واستشارات الزيارة المنزلية، والحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى».

يُذكر أن مي عمر شاركت، خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل «نسل الأغراب»، إلى جانب النجوم: أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، والعمل من إخراج زوجها المخرج محمد سامي.