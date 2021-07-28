محكمة تصدر قرارها في قضيتين لمرتضى منصور وسما المصري

المصدر: البيان

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الثلاثاء، حكمها في قضيتين أقامهما مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري، يتهمها فيهما بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة الاقتصادية بتغريم سما المصري بمبلغ 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وقد كان وكيل دفاع مرتضى منصور، قد حضر أمام المحكمة في أوقات سابقة مختلفة، وتنازل عن 13 دعوى ضد سما، للتصالح.

ونقل موقع "مصراوي" عن محامي سما، أشرف ناجي قوله إنه جرى التصالح مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في عدد من القضايا التي أقامها ضد موكلته.

وكان منصور قد تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما، وفقا لما ذكره محامي الأخيرة.