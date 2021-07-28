حقيقة خطوبة الفنانة شيلاء سبت من الفنان فؤاد عبدالواحد

المصدر: البيان

نشرت الفنانة شيلاء سبت صورة تجمعها بالفنان فؤاد عبد الواحد وعلقت عليها بالقول: الحمدلله مع وضع إشارة للفنان فؤاد.

كما نشر الفنان فؤاد عبدالواحد الصورة ذاتها عبر حسابه في "انستغرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي أثارت تساؤلات عديدة بشكل كبير، ومنهم من علق بالتهنئة والمباركة لهما، والبعض توقع أنه عمل فني جديد يجمع بينهما.

وانهالت التساؤلات من قبل جمهور الفنانة شيلاء سبت لمعرفة سبب نشر هذه الصورة وكتابة هذه العبارة، ولكنها لم تعلق.