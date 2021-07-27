راندا البحيري تعتذر لجمهورها بسبب العنف الأسري

المصدر: البيان

أعربت الفنانة المصرية راندا البحيري عن اعتذارها عن نشرها صورة ساخرة (كوميكس) عن حوادث العنف الأسري التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

وقالت البحيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الثامنة مساءً» عبر فضائية «الصحة والجمال»: «أنا بعتذر إني سخرت من موضوع ناس كتير اتأذت منه خلال الفترة اللي فاتت.. لكن السخرية في دمنا».

وأضافت: «شر البلية ما يضحك»، مؤكدةً أن حوادث العنف الأسرية محزنة جداً ولكن الشعب المصري يحاول البحث عن الابتسامة حتى في أشد الأمور حزناً.

وأوضحت أن على الفن دوراً كبيراً في تثقيف الشعب، مشيرً إلى أن المسلسلات خلال الفترة الأخيرة كان تحتوي على موضوعات جيدة جداً وتقدم رسائل مهمة للجمهور.

كانت راندا قد نشرت، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، «كوميكس» يحمل مضموناً ساخراً عن العنف الأسري الذي يقع ضحيته الرجال، الأمر الذي أثار ردود فعل ضدها.