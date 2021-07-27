الكشف عن تكلفة إقامة الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى

المصدر: البيان

كشفت وسائل إعلام مصرية عن تكلفة إقامة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز في المستشفى بعد مرور ثلاثة أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

وبحسب "بوابة أخبار اليوم"، فإن تكلفة إقامة الليلة الواحدة، في وحدة الرعاية الفائقة لمريض فيروس كورونا في المستشفى التي مكثت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، تبلغ ما يقرب من 17 ألف جنيه.

وأوضحت أن 90 يوما تتجاوز مدة الإقامة 1.5 مليون جنيه، هذا بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة، كما أن المستشفى تشترط لدخول المريض لديها وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت حساب المريض.

وكانت مصادر طبية مطلعة بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تم نقلها مساء أمس من المستشفى الدولي التي كانت تعالج به في منطقة النزهة الجديدة، لمستشفى حكومي، أكدت أن ما حدث ليس إلا إجراء خاص بأسرتها.

وأضافت المصادر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، اقتربت إقامتها من 3 أشهر داخل المستشفى، كما أن الحالة الصحية لها تستدعي أن تمكث فترة إضافية أخرى لأنها تعاني من تليف في الرئة، تأثرًا بإصابتها بفيروس كورونا أواخر شهر أبريل الماضي، كما أنها تحتاج لأكسجين بصورة دائمة من أجهزة مساعدة على التنفس، لكنها لم توضع على جهز تنفس صناعي "فنتيلتور".

وأكدت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز شفيت من الإصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تشف من تبعات الفيروس التي أثرت على حالتها الصحية، موضحة أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لوقت لعودة الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة.