زين عوض تعيد إحياء تراث سميرة توفيق

المصدر: دبي ـ البيان

لا يزال إرث الفنانة سميرة توفيق الغنائي براقاً، فكثر هم الذين يعشقون أغنيات «سمراء البادية» المقيمة في أبوظبي ولا يزالون يحتفظون بها، وها هي الفنانة الأردنية زين عوض، قد آثرت أن تعيد إحياء إرث سميرة توفيق، من خلال تقديمها لميدلي غنائي تحت عنوان «حيا الله بليالي الكيف»، إذ قامت زين عوض بتصويره بطريقة الفيديو كليب، لتطلق العنان له عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

زين عوض، أبدت سعادتها بإطلاق الكليب الجديد الذي تولى إخراجه جلال عبدالحميد، وأكدت أهمية إعادة إحياء التراث، الذي تغنت به «سمراء البادية» ونشرته على امتداد الوطن العربي، وقالت إن علاقتها بسميرة توفيق، قوية وعميقة، ولفتت إلى أهمية تأكيد اللهجة الأردنية ونشرها، واصفة إياها بأغنيات تعبر عن طبيعة المكان الذي تنبع منه، مشيرة إلى أن هذا اللون له شعبية واسعة في المنطقة العربية.

يذكر أن ميدلي «حيا الله بليالي الكيف» من توزيع الفنان محمد القيسي، وإنتاج شيرين أبو حمدة، وتنسيق إبراهيم العبداللات.