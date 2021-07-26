وفاة الإعلامي الجزائري كريم بوسالم بكورونا

المصدر: البيان

توفي أمس الأحد الصحفي بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري كريم بوسالم عن عمر ناهز 49 سنة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بمستشفى تيزي وزو، حسب ما أعلنت وكالة الانباء الجزائرية( واج).

و بدأ المرحوم مشواره الإعلامي في بداية التسعينات في برنامج "صباحيات" بقسم الإنتاج للتلفزيون الجزائري، لينتقل بعدها إلى قسم الأخبار مقدماً رئيسياً لنشرة الثامنة الرئيسية.

وقد تدرج في العديد من المناصب بالتلفزيون الوطني الجزائري، منها رئاسة التحرير و أشرف على حصص إخبارية أهمها "في دائرة الضوء" وبرنامج "اليوم الثامن".

كما أشرف الراحل على دورات تدريبية لفائدة مقدمي نشرات الأخبار بالتلفزيون العمومي الجزائري.

وتقدم وزير الاتصال الجزائري؛ عمار بلحيمر، بتعازيه الخالصة الى عائلة الفقيد والى الأسرة الإعلامية الجزائرية.