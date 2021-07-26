أكمو.. قيرغيزية أطلقت مواهبها الفنية في دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

جاءت الفنانة القيرغيزية أكمو إلى دبي في عمر الثامنة عشرة، إذ كانت الخطة تقتضي بقاءها، ولكن ذلك كله تغير حسب قولها: «حين بدأت العمل وتبادل الخبرات مع فنانين آخرين من دول مختلفة، لاحظت أنني أتعلم وأكتسب أكثر مما أفعل في المدرسة، وأدركت حينها أنني في المكان المناسب، حيث أستطيع التعبير عن قدراتي». بهذه الكلمات لخصت أكمو من قيرغيزستان تجربتها في الإمارات بعد أن بدأت رحلتها مع الفنون من شعر ورسم وغناء بعمر مبكر.

تقول لموقع «يورونيوز»، إنها بعد تعليم الموسيقى ثلاث سنوات بدأت مسيرتها الغنائية في عدد من الأماكن في دبي مثل برج خليفة، حيث أدت أمام مشاهير مثل هيو جاكمان ونجوم في عالم الرياضة والموسيقى، على حد تعبيرها. ومع بدء تفشي الجائحة وتوقف العروض عادت أكمو للرسم، وخطر لها حينئذٍ إطلاق مشروع «آرتفيم» كتجربة رسم موجهة لثلاث ساعات من بعد الظهر وحتى المغيب.

وتعلق على ذلك بالقول: «حين جئت إلى دبي قبل خمسة أعوام لم يكن ليخطر لي أن أصبح مالكة مؤسسة. وقد تحول (آرتفيم) إلى وجهة يقصدها الناس في عطلات نهاية الأسبوع». وتعمل أكمو على إطلاق شركة تجارية عبر الإنترنت «لتوفير تجربة (آرتفيم) للناس في منازلهم»، كما أنها تجتهد في مجال الرسم من أجل أول معرض لها في «آرت دبي 2022». تملك أكمو نظرة إيجابية للمستقبل وتعشق موطنها الجديد قائلة: «أدهشتني دبي بطرائق أعجز عن تخيلها، وأتطلع للمفاجآت الأخرى التي تعدّها لي».