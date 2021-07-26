4 أسابيع من الترفيه والتعلّم في «صيفنا ثقافة وإبداع»

المصدر: دبي - البيان

تعود هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بنسخة شاملة هذا العام من مخيمها الصيفي تحت شعار «صيفنا ثقافة وإبداع»، لتلهب مخيلة الصغار والكبار في العطلة الصيفية، عبر مخيماتها الإبداعية في المكتبات العامة التي ستكون أيضاً بنسختين، افتراضية وفعلية داخل المكتبات، وذلك من 1 إلى 28 أغسطس المقبل، واعدةً إياهم بباقة غنية من الأنشطة المبتكرة التي ستنطلق بهم في رحلة استكشافية في رحاب الفنون والأدب والتراث والتكنولوجيا والتسلية.

وعلى مدار 4 أسابيع أعدّت إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة» أجواءً ترفيهية وثقافية تعزز معارف الصغار واليافعين من عمر 3 إلى 18 سنة، وترتقي بمهاراتهم الإبداعية عبر طيف متنوع من الورش المتخصصة والمبتكرة، إضافةً إلى جلسات وورش عمل ملهمة موزعة على فروع مكتبات دبي العامة في الراشدية والمنخول والصفا وهور العنز وأم سقيم والطوار وحتا.

وخصصت «دبي للثقافة» محوراً لكل أسبوع من الأسابيع الأربعة، حيث يدور الأسبوع الأول من 1 إلى 7 أغسطس حول «الفنون»، وينتظر المشاركون فيه ورشات فنية متنوعة تركز على تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

أما الأسبوع الثاني من 8 حتى 14 أغسطس، فيدور حول «الآداب» ويحفل بأنشطة قرائية ثرية تنمي لديهم فن سرد القصص وتصاحبها ورش عمل يدوية، إضافة إلى تعلُّم فنون الخط العربي. في حين يدور الأسبوع الثالث من 15 إلى 21 أغسطس حول محور «التراث والمتاحف» الذي سيأخذهم في رحلة غنية بالتراث الإماراتي من ألعاب شعبية وأطباق تقليدية وألغاز ومواقع تراثية وثقافية، فضلاً عن المسابقات الشيقة، وجولة افتراضية في ربوع حتا، والتعرُّف إلى ثقافات الشعوب حول العالم. ويختتم «صيفنا ثقافة وإبداع» بأسبوع «البرامج والفعاليات المتنوعة» من 22 حتى 28 أغسطس الذي يتيح للمشاركين تجربة تعليمية زاخرة بالتشويق، من تكنولوجيا وتصميم ألعاب رقمية وعلوم الفضاء، مروراً بمسرح العرائس وصناعة الأفلام، وتحضير الأطباق الصحية، والرسم بالخيوط، وغيرها من الأنشطة الهادفة.

استراتيجية

وقالت إيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في دبي للثقافة: تُعَدُّ الأنشطة الصيفية التي نقدمها في «صيفنا ثقافة وإبداع» جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا في دعم المواهب وإلهام الأجيال الصاعدة للإبداع والابتكار. وقد حرصنا في مخيمات هذا العام من «صيفنا ثقافة وإبداع» على توفير تجربة فريدة لجميع أفراد العائلة والمساهمة في جعل إجازتهم ممتعة ومفيدة في الوقت نفسه.