بعد خضوعها لعمليتين...تحسن كبير في حالة ياسمين عبد العزيز

المصدر: البيان

ما زالت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في غرفتها داخل أحد المستشفيات تستكمل علاجها بعد الوعكة التي تعرضت لها الفترة الماضية.

وأصبحت حالتها مستقرة حتى الآن بعد خضوعها لعمليتين حسب تصريحات وائل عبد العزيز شقيقها في مداخلة هاتفية لأحد البرامج موضحًا أنها ستخرج من المستشفى خلال 10 أيام بعد الاطمئنان على صحتها بشكل نهائي.

ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، المستشفى السبت الماضى 11 يوليو لإجراء عملية "تكيس المبايض" لمعاناتها من وجود أكياس دهنية على المبيضين وإجراء عملية "شد بطن" وبعد ذلك حدث بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم.

ونقل الأطباء المعالجون ياسمين عبد العزيز إلى غرفة العناية المركزة ووضعوها تحت الملاحظة الدقيقة مع استخدام مضادات حيوية ومحاليل حتى استقرت نسبة الأكسجين بالدم، إلا أن ما حدث هو نقص فى نسبة الهيموجلوبين ووصلت نسبته إلى 7.6 وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة بالنسبة الطبيعية للسيدات والتى يجب ألا تقل عن 12 وفقا لمصادر طبية.