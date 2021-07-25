«مالن أمان الرجال» أحدث أغاني عبد الكريم حمدان

المصدر: دبي - البيان

أطلق المغني عبد الكريم حمدان أغنية جديدة حملت عنوان «مالن أمان الرجال»، من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وإخراج كمال ترو. وأبدى حمدان سعادته بعد إنجاز الأغنية، متمنياً أن يحظى اللوك الجديد الذي أظهره في الفيديو كليب بإعجاب الجمهور.

وقال في تصريحات خاصة: «أطلقنا اليوم أغنية «مالن أمان الرجال»، وكلنا أمل بأن تنال استحسان الجمهور، وأعتقد أن النجاح سيحالفنا، لأنها تمتاز بإخراج رائع، وكلمات وألحان مميزة، إضافة للجهود المبذولة في عمليات التوزيع لإسبر حداد، والميكس ماسترنغ لفادي جيجي». وأضاف: «فكرة الأغنية موجودة لدينا منذ 4 سنوات، لكن تم التأجيل مرات عدة، بصراحة شعرت أن هذا هو الوقت الأنسب لطرحها».

وتابع: «تم تصوير الكليب في بيروت، وتميز بستايل جديد أتمنى أن تحبه الناس، فأنا أسعى دائماً لتقديم الجديد بعيداً عن التكرار والتقليد».