سيرين عبد النور تعلن إصابة نجلها بمرض خطير

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إصابة نجلها كريستيانو بمرض خطير، موضحةً أن الأطباء شخَّصوا حالته بأنها حمى التيفويد.

وقالت سيرين، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «بليز، انتبهوا على ولادكن، اليوم طلع ابنى معه شيء اسمه تيفويد، تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية».

وأضافت، خلال مقطع فيديو قصير، أن «الأعراض هي حمى شديدة، صداع، إمساك أو إسهال».

يُذكر أن سيرين عبد النور شاركت أخيراً في مسلسل «دور العمر»، الذي تعرضه منصة «شاهد»، إلى جانب النجوم: عادل كرم، وطلال الجردي، ونوال كمال، وآخرين، والعمل من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق.