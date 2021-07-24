بعد وفاة شقيقه.. رامي صبري يتخذ قراراً جديداً

المصدر: البيان

أعلن المطرب المصري رامي صبري عن اتخاذ قرار جديد في حياته الفنية، وذلك إثر الأزمة التي ألـمَّت به بسبب وفاة شقيقه.

وقال صبري، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «إن شاء الله هرجع اشتغل تاتي من 1/8/2021»، معرباً عن أسفه على إلغاء الحفلات الغنائية وعدم حضور الأفراح خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن عدم قدرته على الغناء حالت دون مواصلة مسيرته الفنية في الأيام العصيبة التي مرَّ بها، راجياً الرحمة والمغفرة من الله تعالى لشقيقه «كريم».

وختم كلماته المؤثرة بقوله: «ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد، اللهم آمين»، مؤكداً: «الزعل جوا القلب، والحياة هتمشي».

يُذكر أن كريم، شقيق الفنان رامي صبري، رحل عن عمر يناهز 34 عاماً، في 12 من يوليو الماضي، أثناء تعرُّضه لحادث غرق بترعة المريوطية في مصر.