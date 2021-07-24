فنان مصري وراء شائعة وفاة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان

أعلن الفنان المصري عمرو عبد الجليل تحمُّله مسؤولية انتشار شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، معرباً عن اعتذاره وأسفه لهذا الأمر.

وقال عبد الجليل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «أحد الأدمنز قام بنشر خبر غير مؤكد منذ قليل، وأتحمل مسؤولية الاعتذار للجميع»، متمنياً الشفاء العاجل للفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

يذكر أن عمرو عبد الجليل ليس وحده تورط في نشر الشائعة، إذ نشرتها الفنانة حورية فرغلي أيضاً عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، الأمر الذي دعا بعض المواقع الإخبارية إلى نشر الشائعة باعتبارها خبراً مؤكداً.

ونفى النجم حسن الرداد ما تردد من أنباء حول ذلك، مؤكداً أن حماته حالتها الصحية جيدة.

وترقد دلال عبد العزيز في المستشفى منذ أكثر من 3 أشهر، وتعاني تليفاً في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).