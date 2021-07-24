الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل يكشف عن إصابته بكورونا

المصدر: البيان

كشف الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال العقل عبر حسابه في "إنستغرام"، إلى أهلي وأحبابي وجمهوري في الكويت والخليج العربي الغالي، أتمنى لكم عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات لا فاقدين ولا مفقودين".

وأضاف، "أعتذر عن عدم مشاركتي في مسرحية عيد الأضحى وذلك لظروف خارجه عن إرادتي لإصابتي بفيروس كورونا وحفاظا مني على سلامتكم وسلامة أهل بيتي وحيث أنه تم عزلي لإصابتي بالفيروس ولله الحمد في أوله وآخره، وبعد التشافي أنا الآن في أفضل حال، أشكر لكم تقديركم ومحبتكم وأتمنى أني ألقاكم في ظروف أفضل، والتمس العذر منكم عسى الله أن يحفظكم جميعا".

