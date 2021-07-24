حسن الرداد يكشف حقيقة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

المصدر: البيان

نفى النجم حسن الرداد ما تردد عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكداً أن حماته لاتزال في غرفتها بالمستشفى، وحالتها جيدة، معلقاً: "أن هذه الأنباء كاذبة وحسبى الله ونعم الوكيل ".

من جانبها، نفت الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية أنباء وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز. بحسب اليوم السابع المصرية.



يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ترقد في المستشفى منذ أكثر من 3 وتعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدًا ولا تحدث كثيرًا مع مصابي الفيروس.