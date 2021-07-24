شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز يكشف عن تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن تطورات حالتها الصحية مشيراً إلى تماثلها للشفاء التام، مؤكدا أن وضعها الصحي مستقر وستخرج من المستشفى في القريب العاجل.

وقدم وائل عبدالعزيز على حسابه في "فيسبوك" الشكر لكل الدعم الذي تلقته شقيقته من جمهورها في مصر والوطن العربي.

وكتب شقيق الفنانة ياسمين: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت، حقيقي حب كبير لبنتي وأختي".

وأضاف: "ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب".

وقال الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل المستشفى أن أمورها شبة مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.

ونفى الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها دخلت غيبوبة وفقدت الوعي.

وطالب الطبيب الجميع بعدم إصدار شائعات وخرافات حول مرض ياسمين عبدالعزيز وأنها تعرضت لسحر أسود.

وكان قد كتب زوج ياسمين الفنان أحمد العوضي على حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية."