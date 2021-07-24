الجسمي وأصالة يتألقان في حفلات العيد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نجاح مبهر حظيت به أولى حفلات العيد الغنائية الحية والمباشرة التي أقيمت في الاتحاد أرينا. وتتمثل أهمية هذه الحفلة الغنائية الحية والمباشرة في كونها الأولى التي تقام منذ 15 شهراً. وتألق فيها النجمان حسين الجسمي وأصالة اللذان أطربا الحضور بأدائهما الرائع.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «سرعان ما نفدت تذاكر الحفلة الغنائية الأولى لحظة توفرها، وهذا يؤكد حجم الإقبال والاهتمام الكبيرين من قبل الزوار والمقيمين لحضور الحفل، والذين جاؤوا من مختلف أرجاء دولة الإمارات للاستمتاع بأجواء العيد المبهجة والاستثنائية في أبوظبي». وأضاف: «أظهرت أبوظبي للعالم في أكثر من مناسبة قدرتها على تنظيم مختلف الفعاليات والمناسبات في أجواء آمنة وفق أعلى المعايير الصحية».

وكانت الأجواء الاحتفالية قد تواصلت أمس، حيث أقيمت حفلة غنائية ثانية أحياها الفنانان تامر حسني وميريام فارس.