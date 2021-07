المصدر: دبي ـ غسان خروب

16فيلماً عرضتها صالات السينما المحلية خلال الفترة من 15 – 17 يوليو الجاري، باعت خلالها 61.695 تذكرة، في وقت تستعد فيه صالات السينما لفتح أبوابها أمام مجموعة أفلام جديدة.

أداء جيد شهده شباك التذاكر المحلي، خلال الفترة الممتدة من 3 – 5 يونيو الجاري، حيث وصلت مبيعاته إلى 166.840 ألف تذكرة، في وقت شهدت فيه صالات السينما المحلية عرض 29 فيلماً، تنوعت في حبكتها الدرامية وأحداثها كما جنسياتها، لتكون الغلبة فيها لصالح فيلم الرعب (THE CONJURING).

للأسبوع الثاني على التوالي، احتلت «الأرملة السوداء» (BLACK WIDOW) عرش الصدارة في شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه لـ 26474 تذكرة، ليصعد بإجمالي إيراداته إلى 147.734 تذكرة، وهو ما عزز من فرص الفيلم للبقاء في المرتبة الأولى، في حين احتل فيلم (ESCAPE ROOM: NO WAY OUT) المركز الثاني، حيث باع 14138 تذكرة في أول عرض له محلياً، وفق ما أفادت به الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.

أما فيلم (THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS) فقد احتل في أسبوعه الثالث المرتبة الثالثة، بعد بيعه لـ 6434 تذكرة، ليصل إجمالي تذاكره إلى 82.408 تذاكر، في حين جاء فيلم (Luca) في المرتبة الرابعة، بعد بيعه لـ 4374 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 137.196 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 5 أسابيع، بينما جاء فيلم (OUT OF DEATH) في المرتبة الخامسة، بعد بيعه لـ 4225 تذكرة في أول عرض له محلياً.

وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، نستعرض منها 3 أفلام من المقرر أن تعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Free Guy

• إخراج: شون ليفي

• بطولة: رايان رينولدز، جودي كومر، تايكا وايتيتي

يعيش غاي في عالم غريب بمهنة صراف في أحد البنوك، ولكن مخاوفه في الحياة تزداد، عندما يبدأ بالشك إنه يعيش داخل لعبة فيديو، ليدخل في سباق مع الزمن، من أجل إنقاذ اللعبة قبل أن يقوم مطوروها بإغلاقها.

Reminiscence

• إخراج: ليزا جوي

• بطولة: هيو جاكمان، ثاندي نيوتن، ريبيكا فيرجسون

الأحداث تدور حول عالم يُدعى نيك بانيستر يكتشف العالم سراً علمياً يُمكن البشرية من استعادة الماضي، فيقرر استغلال اكتشافه في البحث عن الحب المفقود.

The Addams Family 2

• إخراج: جريج تيرنان

• بطولة: تشارليز ثيرون، كلوي جريس موريتز، أوسكار إيزاك

يستكمل هذا العمل الذي ينتمي إلى سينما الانيمشن رحلة عائلة آدامز غريبة الأطوار في سعيهم نحو العيش في سلام، ومواجهة العالم ونظراته لهم، وأحداثه تدور في إطار من الخيال والمغامرات.