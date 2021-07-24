نيدهي أجيروال تتمنى تقديم I Smart Shankar باللغة الهندية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رغم مرور نحو عامين على خروج فيلم الخيال العلمي الهندي (I Smart Shankar) للمخرج بوري جاغاناده من الصالات، إلا أنه لا يزال حديث عشاق الأفلام الناطقة بلغة التيلغو.

حيث الفيلم حقق نجاحاً لافتاً ليس على صعيد إيرادات شباك التذاكر الهندي وحسب، وإنما على المستوى النقدي أيضاً، فقد صفق له الكثير من النقاد والجمهور على حد سواء. وبعد مرور عامين على صدوره، لا تزال نجمته نيدهي أجيروال، التي تنحدر من مدينة حيدر أباد، تجدد أمنيتها بإعادة انتاج الفيلم مرة أخرى وتقديمه باللغة الهندية.

وذلك لـ «شعورها بأن النسخة الهندية من الفيلم ستحقق نجاحاً لافتاً بالقدر الذي حققه خلال عروضه قبل عامين»، حيث وصفت نيدهي أجيروال في تصريحات أدلت بها أخيراً لوسائل إعلام هندية، بأن «الفيلم ممتع للغاية». وقالت: «أعتقد أنه سيكون فيلماً ممتعاً للغاية إذا تم إنتاجه باللغة الهندية، وبلا شك إنه سيتمكن من تحقيق أرقام عالية».

بطولة جماعية

امتاز فيلم (I Smart Shankar) بكونه يقوم على أكتاف بطولة جماعية، حيث شارك فيه أيضاً إلى جانب نيدهي أجيروال، كل من الممثلة ساتياديف كانشارانا ونابها ناتيش ورام بوتينيني، ويتتبع الفيلم في حكايته قاتلاً مأجوراً يساعد الشرطة عندما يتم نقل ذكريات ضابط الشرطة المقتول إلى دماغه، وقد استطاعت نيدهي أجيروال من خلاله تحقيق شعبية لافته.

وتقول: «أشعر بالفخر لكوني جزءاً من هذا الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً، وأعتقد أنها كانت المرة الأولى التي أطل فيها على الجمهور ضمن بطولة جماعية». وأضافت: «لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي ألمس فيها كل هذا الحب والاهتمام، وقد أحببت ذلك تماماً، لذا أشعر بوجود ارتباط عاطفي كبير قريب جداً من هذا الفيلم بسبب الأشخاص المشاركين فيه، ويمكنني القول إنني مغرمة بكل من شارك بالفيلم».

تجربة مختلفة

ظهور نيدهي أجيروال لأول مرة في بوليوود، كان من خلال فيلم «مونا مايكل» الصادر في 2017، لتنتقل من بعده نحو أفلام التيلغو، ولكن جاذبية نيدهي تزداد قوة مع كل فيلم تشارك فيه، وفي هذا السياق، قالت: «كل فيلم أقدمه أشعر بأنه يضيف إلى حياتي شيئاً جديداً»، وتضيف:

«أعتقد أن كل فيلم يضيف الكثير ويعلمك الكثير، وبالنسبة لي فكل عمل يعد تجربة وعالماً مختلفاً، ينتهي بي الأمر بتعلم الكثير وبأن أكون جزءاً من هذا العالم»، مبينة إن فيلم (I Smart Shankar) قد غيّر الكثير من الأشياء بالنسبة لها. وقالت: «لقد علمني الكثير من الأشياء، وعرفني على الكثير من الناس. لقد رأيت للتو الاختلاف في نوع الطريقة التي يُنظر إليّ بها وفي الطريقة التي يراني بها الناس، وقد جعل الناس أقرب إليّ كثيراً».