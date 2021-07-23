الفنان أحمد سعد ينفصل عن علياء بسيوني

المصدر: البيان

انفصل الفنان المصري أحمد سعد عن علياء بسيوني بعد نحو 10 أشهر من خطبتهما، بحسب ما ذكر برنامج "ET بالعربي".

ولم يُدلِ سعد بأي تصريحات تتعلَّق بالأمر، واكتفى بحذف كل الصور التي جمعته بخطيبته عبر حسابه بموقع "إنستغرام".

كان أحمد سعد وعلياء بسيوني قد احتفلا، العام الماضي، بخطبتهما في جو عائلي حضره عائلة العروسين، ومنهم شقيقه عمرو.

وأكد أحمد أن علياء غيَّرت حياته بشكل كبير، مشيراً إلى دورها البارز في تنظيم حياته.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "الملوك" التي طرحها أخيراً على موقع "يوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة بلغت 15 مليون مشاهدة.