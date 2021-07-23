وفاة الفنان الفكاهي الفرنسي جان-إيف لافيس عن 64 عاماً

المصدر: أ ف ب

توفّي الفكاهي الفرنسي جان-إيف لافيس المعروف بمقالبه الهاتفية عن 64 عاماً في فان (غرب فرنسا)، بحسب ما أفادت عائلته.

وكان الفنان، المولود سنة 1957 والرائد في المقالب بالكاميرا الخفية، يعاني التصلّب الجانبي الضموري الذي شُخّصت إصابته به قبل عام.

وصرح أحد أقاربه قائلاً: "تدهور وضعه فجأة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

وبدأ الفنان مسيرته في مجال البثّ الإذاعي قبل أن يخوض غمار التلفزيون والتمثيل، متعاوناً مع مخرجين عديدين من أمثال باسكال شوميل وميلاني أوفريه.

وأسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إكسابه شهرة في أوساط جيل الشباب، بعدما لقيت تسجيلاته السابقة نجاحاً على "تيك توك" مثلاً، حاصدةً ملايين المشاهدات.

ومنذ إعلان وفاته، توالت التحيّات التي تشيد برجل مرهف الإحساس ومتعاطف مع الآخرين، بعيداً عن الانطباع "الثقيل" الذي قد تعكسه بعض ضروبه الفكاهية.