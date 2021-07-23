راغب علامة يوضح السبب الغريب وراء خلافه مع زوجته

المصدر: البيان

أوضح المطرب اللبناني راغب علامة السبب الغريب وراء خلافه مع زوجته في الأيام الأولى من زواجهما.

وقال راغب، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «أون إي»، إن أول شجار وقع بينه وبين زوجته كان بسبب البازلاء.

وأضاف، أثناء حوراه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين»، أن زوجته كانت لا تُحسن طبخ البازلاء في شهر العسل.

وتابع: "عرضت عليها إذا ما كنتِ تعرفي تطبخيها تتعلميها من أمي"، لافتاً إلى أنه ألقاها في سلة المهملات بعدما فشلت في إعدادها.

وأكد أن زوجته رفضت دخول المطبخ بعد تلك الواقعة، الأمر الذي أثار خلافاً شديداً بينهما في الأسبوع الأول من الزواج.

واسترجع الفنان الكبير ذكرياته الأولى في سن الصبا، قائلاً: «منزلنا كان صغيراً، غرفة وصالة، وكان يحتوي على 10 أفراد، 5 أولاد و3 بنات، وكنا ننام على الأرض وأخواتي البنات على السريرين، وأمي وأبي كانا على سرير في الغرفة، والباقي كان ينام على الأرض».

ولفت إلى أنه تعلَّق كثيراً بأخته الصغرى لينا، واصفاً إياها بأنها أخته وابنته في الوقت نفسه.