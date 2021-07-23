بدرية طلبة تكشف حقيقة تعرُّضها لحادث سير مميت

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة حقيقة تعرُّضها لحادث سير مميت على طريق الساحل في مصر، نافيةً صحة الأنباء المتداولة عن وفاتها إثر ذلك.

وقالت بدرية، أمس، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «أنا بخير الحمد لله وزي الفل، وحسبي الله ونعم الوكيل في الشائعات».

وأضافت، خلال مقطع مصوَّر: «الدنيا اتقلبت، واخواتي كانوا مرعوبين عليا، بطمن اخواتى كلهم وبطمن كل حبايبي».

وطالبت الجميع بالكفِّ عن تداول الشائعات الكاذبة، معربةً عن استيائها من بث الرعب في نفوس الناس بتلك الطريقة.