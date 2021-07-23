طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

نفى الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها دخلت في غيبوبة وفقدت الوعي، وطالب الجميع بعدم ترويج شائعات وخرافات حول مرضها.

وكشف الطبيب أن حالة الفنانة الصحية شبه مستقرة بعد خروجها من العناية المركزة، وسوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.

وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية عندما دخلت غرفة العمليات من أجل إزالة تكيسات على المبايض عن طريق الليزر، إلا أنه وفقا لتقارير إعلامية، فقد أحدث الطبيب المعالج لها ثقبا في المعدة عن طريق الخطأ، الأمر الذي جعلها تدخل في غيبوبة، بسبب حدوث تسمم في الدم. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكان زوج ياسمين الفنان أحمد العوضي قد كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة... حتى استقرار الحالة... اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها ..... ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

ودعا عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الفنان المصري صلاح عبد الله: "في كل الظروف الصحية الصعبة التي مررت بها منذ 2010 كانت دائما بجانبي"، فيما كتب الفنان محمد هنيدي:" ياريت كلكم تدعو للجميلة ياسمين عبد العزيز، ربنا يشفيها ويرجعها لينا بألف سلامة يارب".

وكتب الفنان وائل جسار: "إن شاء الله تقومي بالسلامة وإن شاء الله الضحكة ما تفارق وجهك الله يحميكي (ياسمين عبد العزيز)".