ياسمين عبد العزيز ليست الأولى.. أشهر 7 فنانين ضحايا أخطاء طبية

المصدر: البيان

بعد إعلان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، خروجها من الرعاية المركزة، إثر دخولها في غيبوبة بسبب خطأ طبي، عاود موضوع الأخطاء الطبية في مصر الظهور مجدداً، لا سيما تلك التي ضحاياها فنانون مشهورون.

ولم تكن ياسمين أول من تعرَّض لهذا الأمر، بل سبقها العديد من الفنانين الذين سطروا أسماءهم في تاريخ الفن قديماً وحديثاً.

فقد تعرَّضت الفنانة فيفي عبده لموقف مشابه بعد خطأ طبي من ممرض زوَّدها بحقنة في منطقة الظهر، ما ألزمها الفراش 3 أشهر.

والفنانة فاطمة كشري نسي الطبيب الشاش الطبي في بطنها أثناء إجراء عملية جراحية.

والفنانة حورية فرغلي لجأت للجراحة التجميلية عقب سقوطها من ظهر حصان، لكنَّ خطأ طبياً تسبب في كسر أنفها.

وأصيب الفنان الراحل محمود عبد العزيز بفيروس أدى إلى انتشار الأورام في جسده ووفاته، نتيجة خطأ في جراحة لإصلاح ضرر بأسنانه.

ودخلت الفنانة الراحلة سعاد نصر المستشفى لإجراء عملية تجميل كلَّفتها حياتها بسبب خطأ من طبيب التخدير.

وكذلك توفي الفنان طلعت زين أثناء جراحة لتنظيف واستئصال جزء تالف من الرئة.

ووقع الفنان الراحل أحمد راتب ضحية خطأ طبي عقب تجمُّع مياه في الرئة قبل وفاته، وبعدما وصف له الطبيب دواء لعلاجه، نسي أن يعلمه بالتوقف عن تناوله بعد 3 شهور.