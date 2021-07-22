إلغاء حفل محمد الشرنوبي لهذا السبب

المصدر: البيان

كشف المطرب المصري محمد الشرنوبي عن السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله الغنائي الأخير، نافياً أن تكون نقابة المهن الموسيقية هي من اتخذت هذا القرار ضده.

وقال الشرنوبي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "فيه حاجات غريبة جداً بتحصل من إمبارح، وصحفيين يكلموني على إلغاء تصاريح، وأخبار غريبة جداً بتنزل".

وأضاف، مرفقاً صورة إيصال نقدي مقدَّم للنقابة نظير التصريح له: "حفلة الساحل يوم 21 كانت قانونية، والنقابة كانت مصرحة لي بالحفلة عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت امبارح 70% من الحجوزات اتلغت، فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجلها ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز ييجي يعرف ييجي".

كانت المنتجة سارة الطباخ، مالكة شركة "إيرث برودكشن"، قد وجَّهت، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك، الشكر إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لإلغائه أي إصدارات لتراخيص الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه محمد الشرنوبي ليلة أمس، بالساحل الشمالي في مصر.