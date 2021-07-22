مصر.. وفاة الإذاعي كامل البيطار

المصدر: البيان

توفي الإذاعي كامل البيطار بعد تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة.

وقررت أسرة الإعلامي الراحل كامل البيطار تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة العصر، حيث يتم دفنه بمقابر الواحات طريق الفيوم. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكان البيطار قد دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

قدم الإذاعي كامل البيطار العديد من البرامج عبر أثير إذاعة صوت العربية منها "ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع"، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.