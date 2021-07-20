ميار الببلاوي تتهم نقابة الفنانين المصرية بتجاهلها

المصدر: البيان

اتهمت الفنانة ميار الببلاوي نقابة المهن التمثيلية في مصر بتجاهلها، معربةً عن دهشتها من هذا الأسلوب المتَّبع تجاهها.

وقالت ميار، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم": "أشعر بأنني غير نقابية، لأنه يتم تجاهلي من النقابة بشكل غريب، حتى في وقت وفاة والدي لم تعلِّق النقابة على ذلك نهائياً، ولم يقوموا بإبلاغ باقي الزملاء لحضور العزاء، ولم يصل لي منهم أي نعي".

وأضافت: "عند معاتبتي لهم برروا ذلك بأن والدي توفى يوم 27 رمضان، وكان الجميع ينشغل بالسفر، وأثناء تعبي المرة الأولى وسفري إلى أمريكا لم يحدثني إلا الفنان إيهاب فهمي بصفته زميلي وأخاً وليس في حدود النقابة، وبعدها خضعت إلى عملية بمصر، وأخلَّت النقابة بمسؤوليتها أيضاً".

وأوضحت أن كل ما كانت تريده مكالمة هاتفية من الدكتور أشرف زكي، لكنه تجاهلها أيضاً، ولم يطمئن عليها، على الرغم من انتشار صور مرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفته بوجودي في أمريكا للعلاج.

وأكدت أنها تشعر بالحزن لهذا الأمر الذي لم تصرِّح به من قبل، مشيرةً إلى أنها تلتمس العذر لأعضاء النقابة لانشغالهم بالمسلسلات الكثيرة وأعمالهم الفنية الواحدة تلو الأخرى.