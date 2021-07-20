هاري يعتزم نشر مذكراته العام المقبل

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن الأمير البريطاني هاري، أمس، أنه يعتزم نشر مذكراته العام المقبل، مع الوعد أن تكون رواية «دقيقة وصادقة كل الصدق» عن حياته. وسوف تغطي المذكرات حياته في عيون العامة، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الجيش، والزواج والأبوة.

وسوف تتولى دار «بينجوين راندوم هاوس» نشر الكتاب.

وقال هاري: «أكتب هذا ليس بوصفي الأمير الذي ولد، ولكن بوصفي الرجل الذي أصبحته.. لقد اتبعت الكثير من المذاهب حرفياً ومجازياً وأملي هو أن أسرد قصتي.. الجوانب المشرقة والمظلمة والأخطاء والعبر، يمكنني أن أساعد في إظهار أنه بصرف النظر عن خلفياتنا الثقافية والاجتماعية، فإن لدينا أشياء مشتركة أكثر مما نظن».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه من المتوقع أن يصدر الكتاب في أواخر عام 2022 وسوف ينشر في نسختين مطبوعة ورقمية في الولايات المتحدة من قبل دار «راندوم هاوس»، وفي كندا من قبل «راندوم هاوس» كندا.

وسوف تتولى دار «ترانسوورلد» نشره في بريطانيا، على أن يحمل علامة دار «بنجوين راندوم هاوس».

وقالت دار نشر «راندوم هاوس»، إن هاري سوف يتبرع بعائدات الكتاب للعمل الخيري.