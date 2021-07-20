طبيب ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

كشف الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز عن آخر التطورات الصحية لها.

وقال الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل المستشفى أن أمورها شبة مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.

ونفى الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها دخلت غيبوبة وفقدت الوعي.

وطالب الطبيب الجميع بعدم إصدار شائعات وخرافات حول مرض ياسمين عبدالعزيز وأنها تعرضت لسحر أسود.

وكان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز وجه رسالة جديدة يطالب الجمهور بالدعاء لها في يوم وقفة عرفات.

وتخضع الفنانة ياسمين عبدالعزيز للعلاج في حالة حرجة منذ إجرائها جراحة قبل يومين وحدوث مضاعفات خطيرة لها.