«مادريس باراليلاس» يفتتح مهرجان البندقية في سبتمبر

المصدر: (روما - أ ف ب)

يفتتح فليم «مادريس باراليلاس» لبيدرو ألمودوفار، بطولة بينيلوبي كروز، الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية، الذي يقام من الأول إلى الحادي عشر من سبتمبر، وفق ما أعلن القيمون على هذه الفعاليات. ويخوض الفيلم، الذي تشارك فيه روسي دي بالما وميلينا سميت، السباق للفوز بجائزة الأسد الذهبي.

وقال بيدرو «انطلقت فعلاً مسيرتي كمخرج هنا في البندقية سنة 1983... في قسم ميتسوجورنو ميتسانوتي. وبعد 38 عاماً، يتمّ استدعائي لافتتاح الموسترا. وأنا ممتنّ جداً لتشريفي بهذه الطريقة، وأتمنّى أن أكون على مستوى التحدّي».