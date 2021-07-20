«سبايس جام» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

تربع فيلم «وورنر براذرز» الجديد «سبايس جام: إيه نيو ليغاسي» على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحقق ما يقرب من 31,6 مليون دولار في أفضل أداء لفيلم عائلي منذ بدء جائحة «كوفيد 19». وفي فيلم الحركة والرسوم المتحركة هذا، وهو تكملة لفيلم «سبايس جام» الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري الأمريكي للمحترفين (ان بي ايه) ليبرون جيمس ضمن فريق واحد مع الأرنب الشهير «باغز باني» وشخصيات أخرى من عالم «لوني تيونز» مباراة بالغة الأهمية بكرة السلة ضد كائن يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدد ابنه.

وقد أطاح العمل الجديد، رغم التعليقات السلبية عليه، فيلم ديزني «بلاك ويدو» الذي تصدر التصنيف الأسبوع الماضي. وحقق هذا الفيلم الأخير من بطولة سكارليت جوهانسن، إيرادات بلغت 25,6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، بتراجع كبير عن عائدات الأسبوع الماضي والتي بلغت 80,4 مليون دولار، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.