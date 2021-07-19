وفاء عامر تتسبب في شائعة وفاة فنان شاب

المصدر: البيان

تسببت الفنانة المصرية وفاء عامر، دون قصد، في نشر شائعة وفاة الفنان الشاب محمد السعدني.

وأعلنت وفاء، عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، عن وفاة أحد أصدقائها المقربين، الذي يُدعى محمد السعدني، ليربط كثير من رواد التواصل الاجتماعي بينه وبين الفنان الشاب، ويجري تداول الخبر على بعض المواقع الإخبارية.

ونفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، صحة ما تم تداوله عن وفاة الفنان الشاب محمد السعدني، مؤكداً أن ما ينشر عن ذلك الموضوع لا أساس له من الصحة.

وقال "عزوز"، في تصريحات بحسب موقع صحيفة "الدستور"، إن محمد السعدني الذي توفي لا تعلم عنه النقابة شيئاً، أما الفنان محمد السعدني الذي تم تداول صورته فهو حي يرزق، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

يُذكر أن محمد السعدني شارك في العديد من الأفلام، أهمها "مطب صناعي"، و"آسف على الإزعاج"، و"عندليب الدقي"، و"خليك في حالك".