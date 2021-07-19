نوال الزغبي تكشف حقيقة تعرُّضها للتسمم

المصدر: البيان

كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي حقيقة تعرُّضها للتسمم أثناء إحياء إحدى الحفلات الغنائية في سوريا.

وقالت نوال، أمس، عبر حسابها الشخصي في "تويتر": "قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي".

وأضافت: "الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن، هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

يُذكر أن نوال الزغبي تعرضت، الجمعة الماضي، لوعكة صحية قبل بدء حفلها الغنائي، وشعرت ببعض التعب قبل صعودها على خشبة المسرح، إلا أنها رفضت الاعتذار عن الحفل والذهاب إلى المستشفى احتراماً للجمهور.