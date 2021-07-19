فريق طبي من رئاسة الجمهورية لمتابعة حالة ياسمين عبدالعزيز

توجه الفنان المصري وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالشكر الجزيل لرئاسة الجمهورية المصرية لإرسالها فريق طبي متكامل لمتابعة الوضع الصحي لشقيقته عقب تعرضها لغيبوبة تامة خلال إجرائها عملية جراحية.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه الخاص على «فيس بوك»: «نشكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والد لكل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير».