دلال عبد العزيز في حاجة إلى تنفس صناعي حتى اللحظة

المصدر: دبي - البيان

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز، أنها ما زالت في حاجة إلى التنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أن حالتها، في حاجة إلى الدعاء، بحسب "المصري اليوم".

وقال الدكتور محمد النادي: "الفنانة في حاجة إلى دعوات جميع المشاهدين والصالحين، لأنها ما زالت في حاجة إلى التنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، والحالة مستقرة بالأجهزة".

واضاف النادي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، اليوم "الأحد"، أن كورونا تركت آثارا تليفية على نسيج الرئة، وهذا يؤدي إلى الاحتياج إلى الأوكسجين من خلال أجهزة التنفس، وهذا الأمر قد يحتاج إلى وقت بسيط أو لفترة طويلة.

واوضح أن هناك 10 حالات من كل 100 حالة تصاب بكورونا، يعانون من متلازمة ما بعد كورونا، لافتَا إلى أن حالة دلال عبد العزيز، في حاجة إلى الدعاء ومدة أطول للتماثل للشفاء.