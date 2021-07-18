شقيقها: ياسمين عبدالعزيز في حالة خطيرة جداً ادعوا لها
كشف الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز آخر تطورات وضعها الصحي، بعد الإعلان أخيراً عن خضوعها لعملية جراحية.
ونشر عبدالعزيز، عبر حسابه على فيس بوك: «صباح الخير.. أنا كل إلى هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة».
وكان الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين كشف عن الأمر، حين قال عبر حسابه على فيس بوك: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين ... هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».