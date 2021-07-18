شقيقها: ياسمين عبدالعزيز في حالة خطيرة جداً ادعوا لها

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز آخر تطورات وضعها الصحي، بعد الإعلان أخيراً عن خضوعها لعملية جراحية.

ونشر عبدالعزيز، عبر حسابه على فيس بوك: «صباح الخير.. أنا كل إلى هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة».

وكان الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين كشف عن الأمر، حين قال عبر حسابه على فيس بوك: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين ... هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».